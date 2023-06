Homem arromba apartamento e desfere golpes com chave de fenda no atual namorado da ex

Sem aceitar o fim do relacionamento, um homem, de 38 anos, arrombou o apartamento do atual companheiro da ex, o agrediu com diversos golpes utilizando uma chave de fenda e ainda ameaçou matar o novo casal. A confusão marcou a madrugada deste sábado (24), em Goiânia.

O Portal 6 apurou que a situação teve início logo após a ex-esposa do suspeito adentrar no apartamento da vítima – que fica no mesmo condomínio em que ela mora e está localizado em frente a panificadora que o suspeito é dono.

Tomado pelo ciúme ao vê-la entrar no local , o possível autor seguiu em direção a residência do homem e arrombou a porta, após várias tentativas.

Logo em seguida, ele pegou uma chave de fenda que estava em cima da mesa, foi em direção ao atual parceiro da ex e desferiu diversos golpes na barriga e nas costas dele.

Não satisfeito, o suspeito ainda tentou golpear a mulher e conseguiu aplicar um soco no braço dela, enquanto proferia ameaças de morte contra os dois.

O desfecho só não foi mais crítico, pois os vizinhos intervieram na situação ao acionar a Polícia Militar (PM), fazendo com que o autor fugisse do local.

A vítima foi socorrida e encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Novo Mundo, onde recebeu cuidados médicos.

Em depoimento, a mulher alegou que ela e o homem tiveram um relacionamento de 13 anos, que foi marcado por agressões físicas e verbais, mas que haviam se separado em dezembro. Ela também afirmou que desde então, o ex estava proibido de entrar no condomínio.

O suspeito segue sendo procurado pela Polícia Civil (PC) e as vítimas foram orientadas a procurarem a polícia judiciária para denunciar o caso, assim como a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).