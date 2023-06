Jovem surpreende ao revelar quanto custa para tirar carteira de motorista nos EUA

Voltou a viralizar na internet o vídeo de um jovem influencer comentando sobre a diferença exorbitante de preços para tirar a carteira de motorista no Brasil e o mesmo documento nos Estados Unidos da América (EUA).

Apesar do vídeo ser de 2015, até hoje essa diferença de valores é alta. Na época, Jon Vlogs – como é identificado na internet – explica que há alguns estados que chegam a cobrar US$ 11 (cerca de R$ 52) para os cidadãos conseguirem o certificado.

De acordo com o tradicional site, Remessa Online, os estados também podem variar os preços, por manterem políticas independentes. No entanto, a média se mantém entre US$ 20 e US$ 100.

Já no Brasil, para conseguir o registro de motorista, será preciso enfrentar um longo processo burocrático, com aulas teóricas, práticas, além de exames. Tudo isso pode custar em torno de R$ 2 mil e R$ 2,4 mil.

No vídeo, o jovem Jon questiona o porquê de no Brasil o registro ser tão mais caro que nos demais lugares do mundo e os internautas o apoiaram imensamente.

“Não faz o menor sentido ter de pagar R$ 2 mil reais em um processo longo, enrolado, burocrático e com pessoas mal educadas”, disse um usuário do Instagram.

“R$ 2 mil se você não reprovar em nenhuma prova. Caso contrário, se prepare para os R$ 3,5 mil”, comentou outro, revoltado.