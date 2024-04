6 truques infalíveis que quem pica cebola com frequência deve conhecer

Mesmo após a limpeza, o cheiro persiste, mas existem truque que eliminam esse odor forte

Ruan Monyel - 12 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Cheftime)

Quem pica cebola quase todos os dias para preparar as refeições sabe que o aroma desagradável fica impregnado nas mãos por muito tempo.

Mesmo após a limpeza, o cheiro persiste, no entanto, existem truques simples e eficazes que podem ajudar a eliminar esse odor indesejado de forma rápida e eficiente.

Ter o frescor e a sensação de limpeza após preparo de qualquer prato, nunca foi tão fácil. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra as dicas, que de acordo com o site “Ekonomista”, são infalíveis.

6 truques infalíveis que quem pica cebola com frequência deve conhecer

1. Limão

O suco de limão é conhecido por sua capacidade de neutralizar odores, e não é diferente quando se trata do cheiro impregnado nas mãos.

Para usar este truque, basta espremer limões em uma tigela, deixar dedos de molho por alguns minutos e lavar com água e sabão, a dica também funciona com uma laranja, mas faça isso longe do sol para evitar manchas na pele.

2. Vinagre branco

O vinagre branco é outro agente natural poderoso na eliminação de odores, sendo um ótimo aliado para quem pica cebola diariamente.

Para utilizar este método, basta esfregar suas mãos com vinagre puro por alguns minutos após manipular o vegetal, depois lave normalmente e veja o resultado.

3. Café

O café não é apenas uma delícia para o paladar, mas também pode ser um aliado poderoso na luta contra o odor provocado pelo vegetal.

Depois de manipular a cebola, pegue uma pequena quantidade de pó de café, já usado para evitar o desperdício, esfregue nos dedos e depois lave.

4. Leite

Mais uma opção de alimento consumido diariamente que pode ser uma solução rápida contra o mal cheiro.

Umedeça as mãos no leite e esfregue-as por alguns minutos, depois lave com água e sabão e voilá! Livre do odor forte.

5. Pasta de dente

Embora seja usado diariamente apenas para preservar a saúde bucal, a pasta de dentes também é fundamental para quem pica cebola todos os dias.

Coloque um pouco nas mãos e esfregue, principalmente nos dedos, deixe agir por alguns minutos e remova com água e sabão.

6. Aço inoxidável

Por fim, este truque pode parecer surpreendente, mas esfregar as mãos em um objeto de aço inoxidável pode ajudar a eliminar o cheiro de cebola.

Você pode usar uma colher, uma faca ou até mesmo uma pia de aço inoxidável, basta esfregar no objeto sob água corrente por alguns segundos e ficar de queixo caído com o resultado.

