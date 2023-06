Funcionária fez dancinha enquanto espancava cachorrinha durante banho em pet shop

Começou a repercutir um novo trecho da agressão cometida por Laurice Damasceno contra a cadelinha Luma, em um petshop no Jardim América, em Goiânia.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento em que a funcionária faz uma dancinha enquanto a espancava durante o banho.

Laurice sai do local onde Luma está sendo mal-tratada para levar um item para outro local e dança no meio do caminho.

O caso ocorreu no sábado (17). Durante a tosa, Luma levou socos, foi jogada no chão e enforcada pela suspeita.

As agressões só cessaram quando outra funcionária do local entrou no ambiente e viu a cachorrinha em estado de letargia e quase desmaiando.

A dona do petshop foi comunicada e de prontidão encaminhou o animal para o pronto socorro veterinário.

No entanto, já era tarde demais. Uma tomografia apontou que Luma sofreu lesões na coluna e, por conta da gravidade dos ferimentos, faleceu no domingo (18).