Homem morre em acidente na BR-060 após ganhar mais de R$ 100 mil em campeonato de Poker

Marco Aurélio Rocha da Silva, de 47 anos, morreu no início da manhã deste domingo (25), após um grave acidente, na BR-060, em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia.

O Portal 6 apurou que ele estava dirigindo um Chevrolet Prisma quando atingiu uma placa de trânsito. O veículo ficou completamente destruído.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada juntamente com o Corpo de Bombeiros e o óbito foi confirmado no local.

A PRF também solicitou de imediato a presença da perícia no lugar do acidente. O corpo do motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado.

Coube ao Instituto Médico Legal (IML) a remoção da vítima, que foi levada para o Instituto de Criminalística (IC) de Aparecida de Goiânia.

Morador de Guapó, Marco Aurélio era um jogador de Poker bastante conhecido na cidade. No sábado (24), ele havia ganhado mais de R$ 100 mil em um campeonato.