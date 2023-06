Anápolis está com 500 vagas de empregos abertas; veja como se candidatar

Neste mês de julho, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) está ofertando mais de 500 vagas de emprego para a população de Anápolis.

As entrevistas serão nesta terça-feira (27), de forma presencial no Sine, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, das 08h até às 16h.

Os interessados devem estar em posse de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

Para algumas vagas, não é necessário experiência prévia, sendo a oportunidade ideal para quem busca entrar no mercado de trabalho pela primeira vez.

As oportunidades ofertadas são para: ajudante de carga descarga de mercadorias, ajudante de eletricista, ajudante de obras, alimentador de linha de produção, arte-finalista (desenhista gráfico), atendente de telemarketing, auxiliar de cozinha (com uma vaga para PCD), auxiliar de escritório, auxiliar de linha de produção, bobinador eletricista a mão e bombeiro socorrista (com uma vaga para PCD).

Também há oportunidades para churrasqueiros, coletores de lixo doméstico, motoristas de automóveis, operadores de empilhadeira, operadores de máquinas fixas de NR23, operadores de máquinas fixas, representantes comercial autônomo e operadores de máquinas fixas.