Bombeiros são acionados para controlar vazamento de produto tóxico na BR-060

Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que ser acionadas na manhã desta segunda-feira (26) para atender uma ocorrência sobre um vazamento de agrotóxicos na BR-060, em Palmeiras de Goiás.

De acordo com a corporação, o incidente aconteceu após um caminhão, que transportava uma carga da substância, perder o controle da direção e cair da ponte.

Segundo os agentes, a carga não atingiu diretamente o leito do rio e equipes ainda continuam no local para tentar controlar o vazamento.

O motorista do caminhão foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado até um hospital próximo para uma avaliação médica.

Já o proprietário do veículo, esteve presente no local para fazer a retirada do produto.