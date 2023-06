UFG vai iniciar estudos para realização de voos com auxílio da inteligência artificial

O gabinete da Reitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi palco de uma reunião com oficiais do Instituto de Controle do Espaço Aéreo (Icea) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) da Aeronáutica na última semana.

Lá, foi assinado um memorando para a realização de um projeto de inteligência artificial aplicada ao controle de tráfego aéreo.

O objetivo da parceria é realizar estudos em conjunto, a fim de permitir planejamentos estratégicos das trajetórias de aeronaves em ambientes urbanos.

Isso será feito através do auxílio de algoritmos de inteligência artificial, que é a exata área de contribuição da universidade com a iniciativa, por meio do trabalho desenvolvido no Instituto de Informática da UFG.

Reitora da universidade, Angelita Pereira de Lima ressaltou o bom ranqueamento da instituição dentro do ramo de pesquisa em tecnologia e destacou a importância do projeto.

“Ficamos felizes quando somos desafiados a algo que seja disruptivo do ponto de vista da produção do conhecimento, projetos novos nos estimulam bastante, estamos muito animados e de portas abertas”, afirmou.