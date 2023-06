Jovem agride esposa, bate em carro de aplicativo e resiste à voz de prisão, em Anápolis

Um jovem, de 21 anos, foi preso após agredir a esposa, bater em um carro de aplicativo e lesionar um policial militar (PM) ao tentar resistir à voz de prisão. O caso aconteceu no domingo (25), em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, a confusão começou por volta das 13h, quando o suspeito e a companheira, de 25, estavam na casa de um familiar e iniciaram uma discussão, que pôs fim ao relacionamento.

Horas mais tarde, o rapaz teria ligado para a vítima afirmando que passaria na residência dela, que fica em um condomínio no Residencial Bela Vista, para pegar os pertences pessoais dele.

Ao chegar no local para cumprir com o prometido, o suspeito acabou dando ré no carro e colidiu duas vezes contra o veículo de um motorista de aplicativo. Em resposta ao condutor, ele alegou que pagaria pelos danos e, de forma bruta, disse para que “chamasse quem quisesse”.

Neste momento, o jovem viu o veículo da então ex-companheira chegando no condomínio e deu início às agressões. Transtornado, ele teria dado chutes no carro da vítima, fazendo com que ela descesse do veículo.

Logo em seguida, o suspeito começou a agredi-la fisicamente, atacando-a por trás e causando lesões no pescoço, braço direito e no peito dela.

Uma amiga da vítima, que também estava no local, tentou apaziguar o embate, mas foi ameaçada pelo rapaz, que afirmou estar armado.

Após conseguir se desvencilhar do suspeito, a moça correu para dentro do condomínio e acionou a Polícia Militar (PM).

Já no local, os policiais deram voz de prisão ao jovem. No entanto, ao tentarem algemá-lo, ele resistiu e acabou lesionando um dos agentes.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).