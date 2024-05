Sine Anápolis leva vagas de emprego para Filostro, Recanto do Sol, Tesouro e Copacabana

Iniciativa é gratuita e acontecerá em diferentes bairros do município

Gabriella Pinheiro - 05 de maio de 2024

Unidade do Sine em Anápolis, localizada na Avenida Senador José Lourenço Dias. (Foto: Reprodução)

O Sine Anápolis atuará de forma itinerante, visando levar atendimentos para quem busca uma colocação no mercado de trabalho.

A iniciativa é gratuita e começa nesta segunda-feira (06) até sexta-feira (10), das 09h às 12h, em diferentes bairros do município.

O objetivo é que a ação consiga levar vagas de emprego, entrada no seguro desemprego e orientações da carteira de trabalho digital para a população dos setores Filostro, Recanto do Sol, Tesouro, Copacabana e entre outros.

Os atendimentos serão realizados conforme a ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio.

Para solicitar um atendimento, os interessados devem apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho (Digital ou física).

Veja a programação:

– 06/05 (Cenfor Munir Calixto (Avenida Central, esquina com a Rua 4 – Munir Calixto)

– 07/05 (Cenfor Miriam Resende (Rua Antônio de Souza França, nº 29 – Filostro)

– 08/05 (Cenfor Residencial das Flores (Avenida do Estado, quadra 40 – Recanto do Sol)

– 09/05 (Cenfor Tesouro (Rua Convivência, quadra 10 – Jardim Tesouro)

– 10/05 (CRAS Sul (ao lado do Feirão Reny Cury, Rua Copa 23 – residencial Copacabana)