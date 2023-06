Motociclista que sofreu acidente na BR-060 já chegou sem vida à UPA de Anápolis

Um acidente de trânsito entre uma moto e um caminhão resultou na morte de um jovem, de 27 anos, na BR 060, em Alexânia. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (26).

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima trafegava pela via em uma motocicleta quando, na altura do km 46, acabou colidindo na traseira do veículo de grande porte.

O jovem, que bateu na parte de trás do caminhão, foi socorrido pela Triunfo Concebra – concessionária responsável por administrar o trecho – e encaminhado até à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, em Anápolis.

De acordo com uma equipe médica local, o motociclista já chegou sem sinais vitais e teve o óbito confirmado pelos profissionais.

Segundo os socorristas, o Instituto Médico Legal (IML) não foi acionado pela concessionária para a remoção e devido a retirada precoce do corpo o trabalho da perícia acabou sendo prejudicado.

A Polícia Civil (PC) investiga o caso.