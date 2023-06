O local de trabalho não é lá um ambiente para se saltar qualquer coisa da boca pra fora, é preciso ter cuidado!

Afinal, qualquer passo em falso por custar sua demissão e até nome sujo na praça.

6 frases proibidas que ninguém inteligente deve dizer no trabalho:

1. Meu colega nunca vai ser igual a mim

Começando nossa lista, aqui está uma frase que, de forma alguma, deve ser dita no serviço, afinal, ela é carregada de arrogância e nariz em pé.

Ao contrário do que se pensa, pessoas inteligentes são extremamente sábias e estão abertas a aprender sempre com o próximo.

2. Meu antigo chefe era terrível

É furada fazer reclamações do seu antigo emprego para seus colegas de trabalho ou até mesmo o chefe.

Isso pode um dia se virar contra você e demonstrar que você não tem papas na língua para falar do mal do trabalho para qualquer um.

3. Eu sou melhor do que todo mundo

As pessoas inteligentes possuem uma humildade nata e isso as impede de afirmar que são superiores a qualquer um.

É por conta disso que essa frase não entra em seu repertório, muito menos no trabalho.

4. Não consigo fazer isso

Uma pessoa inteligente jamais abre a boca no trabalho para dizer que não consegue fazer tal coisa.

Isso porque, para elas, não há sentido em dizer algo que pode ser aprendido, aprimorado e ao menos tentado.

5. Vou desistir

Lado a lado a isso, essas pessoas dificilmente vão desistir de alguma coisa no serviço, por isso, essa frase jamais sairia de sua boca.

Para elas o agir exige muito esforço, desafios e, custe o que custar, elas vão persistir!

6. Você precisa me obedecer

Por fim, as pessoas sábias jamais vão agir com prepotência no trabalho, tentando impor regras ou pior, usando frases rudes e carrascas.

