Conheça a cidade goiana que abriga uma gruta santa e atrai pessoas do Brasil inteiro

Não é segredo pra ninguém que Goiás é um estado repleto de belezas naturais e atrações de cair o queixo e que atraem diversos turistas.

Ainda pouco explorada pelos viajantes, a cidade de Caiapônia está localizada a pouco mais de 300 km de Goiânia e possui pouco mais de 16 mil habitantes.

As atrações da cidade são para todos os gostos. O município abriga uma a Gruta da Água Santa, que atrai pessoas do Brasil inteiro para fazer orações.

Na chegada a cidade, os viajantes já se deparam com a Serra do Gigante Adormecido, uma formação rochosa que cerca a cidade e rodeada de lendas e mistérios.

Desde piscinas naturais e cachoeiras, para quem deseja relaxar, até passeios de rapel, destinado aos mais aventureiros.

Dentre as quedas d’água da cidade para relaxar se destacam a cachoeira do Sereno, a cerca de 4 km do Centro e a Santa Helena, a 77 km.

No entanto, os amantes de esportes radicais vão se sentir em casa na cachoeira da Samambaia. Nela é possível praticar o cascading, que é a descida usando equipamento de montanhismo.

Próximo a Caiapônia, a cerca de 50 km do Centro da cidade, está a cachoeira São Domingos. Situada no município de Piranhas, ela é a mais alta da região, com uma queda de 95 metros de altura.