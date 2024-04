Conheça novo pub em Goiânia inspirado em Nova York dos anos 1980

Estabelecimento é voltado para público acima de 30 anos e promete experiência de imersão aos fãs de música estadunidense

Augusto Araújo - 19 de abril de 2024

Pub em Goiânia traz atmosfera inspirada em Nova York dos anos 1980. (Foto: Divulgação)

Um novo pub foi inaugurado em Goiânia, com a promessa de trazer uma atmosfera inspirada na cidade de Nova York nos anos 1980.

Trata-se do Downtown Beer Pub, estabelecimento voltado para um público mais maduro, com a faixa etária acima de 30 anos.

O local se apresenta como um ponto de encontro para os fãs de soul, black music, jazz, blues e rock, baseado em clubes de música estadunidense.

Além disso, o pub possui uma decoração característica, buscando trazer uma experiência sofisticada de imersão aos frequentadores, desde o cardápio até os drinks e petiscos.

O Downtown Beer Pub fica localizado na Avenida T-7, Setor Bueno, e abre de terça a domingo às 18h. Diariamente, as atividades se encerram às 00h, com exceção de sexta e sábado, quando as portas fecham às 01h.