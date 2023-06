Portal 6 é o novo parceiro do Google News no Brasil

O Portal 6 agora integra a lista de parceiros do Google News no Brasil e é uma das fontes oficiais do Destaques Jornalísticos.

O acordo de licenciamento foi firmado neste mês de junho e vai ampliar o acesso ao conteúdo regional produzido pelo site.

Maior programa de financiamento ao jornalismo profissional no país, o Google Destaques tem colaborado para o fortalecimento dos veículos digitais, especialmente os de pequeno e médio porte.

Já são mais de 150 fontes de informação no Brasil e 1.800 em todo o mundo. Os selecionados são remunerados pelo Google.

Com a parceria, o Portal 6 passa a publicar diariamente as principais notícias do site na seção Destaques Jornalísticos do Google News.

E os leitores podem seguir nosso canal clicando neste link.