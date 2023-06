Zé Felipe dá detalhes sobre onça capturada em condomínio dos famosos, em Goiânia

O aparecimento de uma onça no condomínio de luxo Aldeia do Vale, em Goiânia, na terça-feira (28), rendeu comentários do cantor Zé Felipe, que é um dos moradores do local juntamente com a esposa, a influenciadora Virgínia Fonseca.

Nas redes sociais, o sertanejo respondeu a pergunta de um seguidor questionando se era verdade que um felino tinha invadido o espaço em que os artistas vivem.

Em resposta, Zé Felipe confirmou o ocorrido e ainda deu alguns detalhes sobre as características do animal e a diferença entre alguns tipos da espécie.

“Apareceu ai aquelas ‘onçonas’ vermelhas, sabe? Elas parecem um gatão grande, elas são mais cumpridas. A pintadona é mais robusta, mais encorpada…. A vermelha parece um gatão grande…morde do mesmo jeito” disse.

O animal foi flagrado por alguns moradores do local vagando em uma área de convivência. O Corpo de Bombeiros foi acionado, juntamente com técnicos especializados do zoológico, para fazer o resgate do felino.

De acordo com a corporação, a onça foi encontrada que não tinha ferimentos aparentes e foi levada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres.