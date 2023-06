Anápolis não atinge 400 mil habitantes e segue como 3ª mais populosa de Goiás

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (28), os dados consolidados do censo realizado em 2022.

Anápolis não atingiu os 400 mil habitantes e segue sendo a terceira mais populosa de Goiás, atrás de Goiânia e Aparecida. Em relação ao levantamento de 2010, a cidade teve um aumento populacional de 19,18%.

No último censo eram 334.623 mil anapolinos. Já em 2022, o número saltou para 398.817.

Outros dados divulgados pelo IBGE foram a densidade demográfica, de 426,24 pessoas por km² e a média de 2,79 moradores em cada domicílio.

Em relação ao Centro-Oeste, Anápolis é a sexta maior cidade da região, atrás de Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande e Aparecida, respectivamente.

No Brasil, a cidade ocupa a 62º posição entre as mais populosas do país.