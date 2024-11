Mudança de regras na Uber pode prejudicar motoristas de aplicativo em Goiás

Líder da categoria em Goiânia explica que condutores terão de trabalhar mais para conseguir manter renda

Augusto Araújo - 21 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@uberhistorias)

Uma mudança nas regras da Uber pode acabar prejudicando uma grande parte dos motoristas vinculados à plataforma, visto que alguns modelos de carro foram retirados das categorias Black e Comfort realocando-os para a categoria UberX.

Dentre a lista de veículos atingidos, estão o Renault Sandero e o Hyundai HB20, muito populares para o serviço de viagem.

Além disso, a empresa também determinou que todos os carros da categoria Comfort sejam fabricados a partir de 2017. Contudo, para os modelos Renault Logan, Volkswagen Voyage, Toyota Etios Sedan, Chevrolet Prisma e Chevrolet Cobalt, a restrição se aplica até o ano de 2018.

As regras passam a valer a partir de 06 janeiro de 2025. Vale destacar que elas não se aplicam à categoria UberX, a mais barata da plataforma.

Ao Portal 6, Miguel Veloso, líder comunitário da região sudoeste de Goiânia dos motoristas de aplicativo, explicou que essa medida pode ser prejudicial para a renda dos trabalhadores que utilizam tais veículos.

“Vai ser necessária uma adaptação. Se antes eles trabalhavam 12h por dia no Confort, vão ter que trabalhar 13h, 14h para compensar os valores menores das viagens”.

Além disso, ele ressaltou que muitos contratos terão de ser renegociados com locadores, visto que muitos dos motoristas de aplicativo alugam os automóveis para poderem trabalhar.

“Para quem faz o aluguel dos carros, é possível negociar e pegar um carro que se encaixe nas diretrizes da Uber. Agora, para aqueles que são donos desses veículos afetados, a situação é mais complicada”, apontou Miguel.

Diretrizes

A Uber disponibiliza no site oficial uma lista com todos os veículos que serão permitidos nas categorias Comfort e Black a partir de 2025.

Em publicação feita na página, a empresa destaca que as mudanças foram feitas para “aprimorar a experiência dos parceiros e seus passageiros com as categorias premium da Uber, e aumentar a atratividade desses produtos”.

Inclusive, as alterações foram baseadas em aspectos apontados por usuários, em uma pesquisa de satisfação e de análises da evolução do mercado de automóveis.

Além disso, é necessário que o carro atenda a algumas regras para se encaixar nessas categorias, como ter ar-condicionado, quatro portas e número mínimo de lugares.

Os motoristas também precisam ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias e avaliação de pelo menos 4,80 estrelas (podendo chegar a 4,85 em alguns municípios).