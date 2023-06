Comércio é consumido pelas chamas durante festa do Divino Pai Eterno, em Trindade

Em plena festa do Divino Pai Eterno, uma loja de tecidos, localizada no Setor Pontakayana está sendo consumida pelas chamas na manhã desta quinta-feira (28).

O incêndio começou um pouco antes das 10h e mobiliza recursos significativos do Corpo de Bombeiros no local – cujo quantitativo não foi divulgado.

Conforme a corporação, os agentes estão empenhados para controlar o fogo que ameaça consumir o local.

Na imagem, é possível ver as chamas atingirem a parte superior da loja de tecidos, enquanto o quantitativo do material altamente inflamável foi retirado do estabelecimento e colocado na calçada. Pelo menos cinco homens trabalham na ação.

Até o momento, não foram relatadas vítimas em decorrência do incêndio. Desde o momento da chamada, eles estão combatendo o fogo que se alastrou rapidamente não só o estabelecimento quanto o estoque e um terceira sala comercial.

Mais informações a qualquer momento.