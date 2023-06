Final de semana terá Paulo Ricardo e sertanejos de sucesso no VillaMix e Pecuária

Mais um final de semana chegando e coladinho com ele, inicia-se um novo mês cheio de festas para agitar a vida dos goianos que gostam de uma boa curtição.

Inclusive, com tantas atrações musicais de peso e um espetáculo de arrancar suspiros, fica até difícil preferir simplesmente ficar em casa. Por isso, o Agenda Portal 6 separou as melhores opções de diversão.

Começando com muito encanto, o fabuloso Le Cirque On Ice, circo francês com pista de gelo, estreia nesta sexta-feira (30), no Estacionamento Descoberto Verde do Shopping Passeio das Águas, em Goiânia.

Com sessões de quarta a domingo, a temporada de espetáculos ficará disponível para o público até final do mês de julho. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e podem ser adquiridos por meio do site Guichê Web.

Seguindo com a programação na capital, a Premiere VillaMix promete agitar o domingo (02) dos goianos. O evento oficial está previsto para ocorrer apenas no próximo ano, mas enquanto isso, será possível aproveitar neste final de semana um gostinho do que vem por aí.

Assim, a prévia da festa reunirá grandes nomes da música no Estádio Serra Dourada, como Ana Castela, Luan Santana, Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto e Pedro Sampaio. As estradas podem ser garantidas através da plataforma Total Acesso.

Mudando de cenário, a Pecuária de Goianésia é outra boa pedida para os dias de descanso. Na sexta-feira (30), o Parque de Exposições será comandado pelo Bonde do Forró e Lucas & Natan. Já no sábado (01), o festejo contará com Lucas Reis e Thacio. Os tickets podem ser comprados pelo site Bilheteria Digital.

Por fim, a sexta também será regada com um bom rock nacional, em Campo Limpo de Goiás. Isso porque Paulo Ricardo levará os grandes sucessos que marcaram gerações para o Luau da Lojinha da Arte e Trigo. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas da rede distribuídas na cidade e em Anápolis, ou pelos números (62) 99566-0688 e (62) 99427-2718.

Assista o Agenda Portal 6 na íntegra: