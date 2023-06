Mulher recebe 30 encomendas da Amazon, abre os pacotes e fica surpresa com o que tinha lá dentro

Tem dado o que falar na internet o caso de uma mãe que descobriu, depois de alguns dias, que a filha pequena teria gastado quase R$ 20 mil em compras no aplicativo da Amazon.

Jéssica Nunes e a filha, Lila, vivem nos Estados Unidos e estavam viajando de carro, quando a garotinha pediu o celular da mãe para se distrair durante o trajeto. A mulher concedeu o desejo da menina sem imaginar o estrago que isso causaria.

Depois de alguns dias, uma notificação do aplicativo informou que as compras efetuadas seriam entregues no dia posterior. Jéssica contou ao portal Today que, no momento, não entendeu sobre o que se tratava.

A mulher chegou a acreditar que o aplicativo estivesse sendo usado por outra pessoa. No entanto, decidiu conferir a fatura do cartão de crédito.

E lá estava! Uma compra de US$ 3.922 (aproximadamente R$ 18,7 mil). Nas especificações do aplicativo, haviam 10 motocicletas infantis na cor rosa e outras 10 na cor azul, além de um Jeep de brinquedo e mais 10 pares de botas de caubói compradas.

“Era cerca de 09h30, exatamente quando estávamos no carro. Então [a compra] não foi fraudulenta”, disse Jessica.

A estadunidense disse à mídia que conseguiu cancelar parte do pedido antes da entrega. Porém, 5 das 10 motocicletas azuis compradas pela filha ainda foram entregues no dia seguinte.

Depois de muito entrar em contato com o suporte da rede, a mãe também conseguiu devolver os outros itens.