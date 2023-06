Após ser enforcada e ter o celular quebrado pelo ex-marido, por não querer ter relações sexuais com ele, uma mulher, de 21 anos, o denunciou por violência doméstica em Guapó, a 37 km de Goiânia. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (29).

O Portal 6 apurou que o casal havia tido um relacionamento por seis anos, nos quais dois filhos foram gerados. Atualmente, um deles tem um ano e oito meses e o outro tem cinco anos. A separação ocorreu em novembro de 2022, mas o homem, de 34 anos, não aceitou bem a situação.

Ele compareceu à casa da avó da ex-esposa, onde ela repousava com os filhos após um dia de trabalho. Ao chegar no local, passou a exigir que tivessem relações sexuais, que foi negada pela jovem. Ao receber a negativa, ele começou a desferir tapas na boca do filho mais velho do casal.

Ela decidiu então contê-lo, para proteger a criança, mas o homem enfureceu-se e passou a enforcá-la, tomou-lhe o celular e o lançou na parede, quebrando o aparelho. Neste momento, ela teria lançado um capacete de moto no chão e fugido do local, levando os dois filhos.

A jovem decidiu ir até a delegacia, onde relatou o caso e complementou revelando que a situação é recorrente. Em outros episódios, ele já a teria puxado pelos cabelos em casa e até quebrado um pedaço do dente dela, ao agredi-la com socos.

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) como violência doméstica, dano qualificado com violência a pessoa ou grave ameaça e também dano qualificado por motivo egoístico.