Por que Goiânia está se tornando uma cidade de solitários?

Com a divulgação dos primeiros resultados do Censo 2022, ficou clara uma realidade em Goiânia: o número de pessoas que vivem sozinhas tem aumentado.

Isso porque a quantidade de domicílios cresceu 35,6% desde 2010, em um ritmo que o total de habitantes não acompanhou – cerca de 10% de aumento, saindo de 1,3 milhão para 1,43 milhão.

Ao Portal 6, o coordenador de divulgação do Censo em Goiás, Hugo Oliveira, indicou que este não é uma tendência isolada da capital goiana, mas sim um movimento que vem acontecendo de forma generalizada no país.

“Desde 1991 a gente tem visto que a taxa de moradores por domicílio tem caído de forma progressiva. Aqui em Goiás, era de 4,19 naquele ano, mas caiu para 2,73 em 2022”.

E isso não tem ocorrido apenas em grandes municípios. Contrariando essa expectativa, cidades como Novo Brasil (com 2,32 moradores por domicílio) e Moiporá (2,38) são as que apresentaram as menores médias do estado.

O representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que ainda é necessário a publicação dos demais resultados obtidos pelo Censo 2022 para entender os motivos pelos quais os habitantes de Goiânia estão vivendo de forma mais solitária.

No entanto, Hugo Oliveira afirmou que existem suspeitas que podem explicar esse fenômeno. “A gente acredita que as pessoas estão saindo mais da casa dos pais, seja individualmente, ou para se casar”.

Mas ele frisou que as justificativas podem ser diversas. Como exemplo, ele citou a taxa de fecundidade – número de filhos -, que espera-se ver uma queda ao decorrer dos últimos 12 anos.

O coordenador de divulgação revelou que o IBGE deve publicar o restante das pesquisas o quanto antes, no decorrer do segundo semestre de 2023.

Assim, poderão ser levantados os fatores sociais, de renda, comportamentais, dentre outros, que explicam de forma aprofundada essa tendência dos goianienses morarem mais sozinhos.