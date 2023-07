Cantor flagrado dirigindo em zigue-zague estava tão bêbado que não conseguiu nem ligar para família

Dando um verdadeiro “show” do que não se deve fazer, um cantor, que não teve a identidade revelada, foi pego na Operação Direção Consciente dirigindo em zigue-zague e subindo nas calçadas de Anápolis

Ao ser abordado, o homem estava tão bêbado que não conseguiu sequer ligar para a família e explicar a situação.

Preso pela Delegacia Especializada em Investigação de Crime de Trânsito (DICT) do município, o artista mal conseguia ficar em pé e permaneceu todo o tempo cantando – inclusive em outras línguas.

O mais impressionante é que ao realizar o teste do bafômetro, foi constatado que ele estava com 0,98 mg/l de álcool por ar expelido, praticamente o triplo do que é considerado crime por embriaguez (0,34 mg/l).

No entanto, segundo Manoel Vanderic, titular da DICT, essa foi apenas uma das oito prisões que ocorreram durante a noite na cidade.

Ao Portal 6, o delegado revelou que apenas no mês de junho, 33 pessoas foram presas na Operação Direção Consciente. Mas, para se ter uma ideia, 32 motoristas foram flagrados nesta sexta dirigindo sobre o efeito de álcool, só que dentro da tolerância, ou seja, cabendo apenas multa e não sendo portanto considerado um crime.

“O que chamou atenção é a quantidade crescente de mulheres presas, um número cada vez maior do percentual de presos é mulher, e o nível de embriaguez cada vez mais alto”, pontuou.