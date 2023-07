Sucesso nas redes sociais, goiana é dona de uma das vozes mais ouvidas no feed

As redes sociais mudaram. Não é novidade para ninguém que o sistema do TikTok, de deslizar para cima e ver novos vídeos foi incorporado por basicamente todas as outras empresas do ramo. Uma quadrinista que aproveitou e surfou na onda do momento foi Rafaella Tuma, tanto que é basicamente impossível não ver uma das criações da artista ao rolar feed abaixo.

O reconhecimento de Rafaella foi tanto que ela chegou a ser contratada como ilustradora do Big Brother Brasil 2023. Entretanto, uma curiosidade que muitos desconhecem é o fato de que uma dubladora recorrente nos trabalhos de Tuma é a goiana Patrícia Pam, natural de Anápolis.

Graduada em Teatro, a atriz revelou ao Portal 6 que já foi voz de vários áudios e vídeos, muito antes do TikTok pensar em existir e que viriam a tomar os holofotes no Instagram.

Além das esquetes postadas no próprio canal @patriciapamm, que já conta com mais de 430 mil seguidores, Patrícia conta que faz parte da equipe de dublagem do Quartel Canvete, no YouTube.

Aos 41 anos de idade, garante que a dublagem é apenas uma parte dos trabalhos que realiza, pois no meio artístico também dedica grande tempo para a atuação.

A dubladora deixa claro que, apesar das dificuldades em seguir nesse ramo em Goiás, é um trabalho extremamente gratificante, ainda mais ao ver que o esforço é reconhecido pelo público e também por outros profissionais de renome.

“Então são essas pessoas que me motivam, meu público e por exemplo, uma das vezes o Leandro Hassum passou a me seguir, me mandar mensagem, é muito bom se sentir reconhecido”, declarou.

Apesar de profissionalmente também atuar como personal trainer, Patrícia diz que a arte ocupa um lugar de honra no coração

“Eu não me vejo sem a arte, entendeu? Não me vejo mesmo. Antes mesmo da faculdade de educação física […] o teatro, o palco, o circo, sempre estiveram presentes comigo”, finaliza.