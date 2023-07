Barco com 3 pessoas é resgatado de naufrágio no Rio Araguaia

Um barco que transportava três pessoas foi resgatado, após a embarcação naufragar, em Aruanã. O caso ocorreu na tarde deste domingo (02).

O Portal 6 apurou que a situação aconteceu por volta das 14h, enquanto os tripulantes navegavam pelo local.

No entanto, já no encontro entre os rios Araguaia e Vermelho, a embarcação se chocou contra um banco de areia, resultando no tombamento e naufrágio.

De pronto, equipes do patrulhamento náutico que estavam no local, se deslocaram até a cena para fazer o resgate da família.

Em um vídeo registrado por um turista que estava no ambiente no momento do acidente, é possível ver a embarcação já tomada pela água e alguns objetos dos tripulantes espalhados pelo rio.

Após resgatar os tripulantes, os militares também conseguiram recolher os pertences das vítimas e recuperar a embarcação atingida, a fim de evitar possíveis acidentes.