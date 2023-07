Primeiro jovem a se formar em medicina com bolsa da OVG, médico anapolino dirige hoje empresa com mais de 300 profissionais

Uma aprovação no vestibular e a futura graduação em medicina é, com certeza, o sonho de muitos goianos. Para o anapolino Jair Rodrigues, hoje um médico de 26 anos, não foi nada diferente.

Ao Portal 6, ele compartilhou um pouco dessa história que, atualmente, se transformou em um negócio de sucesso, com mais de 300 médicos envolvidos por todo o Brasil.

“Me recordo de sempre querer seguir essa carreira, mas a certeza veio logo aos 10 anos, quando fraturei o antebraço e precisei operar e passar por todo um acompanhamento”, disse.

“Foi aí que tive a clareza de que cuidar das pessoas, assim como fizeram comigo, era o que eu queria para a minha vida”, completou.

A partir daí, a jornada foi só evoluindo. Aos 17 anos, Jair começou a trilhar o curso e, alguns anos depois, se consagrou como o primeiro aluno a se formar com a bolsa integral da Organização Voluntária de Goiás (OVG).

Porém, as dificuldades não demoraram a aparecer. Ainda na graduação, a questão financeira “apertou” e o jovem precisou se reinventar: “Nesse momento, a veia empreendedora falou mais forte”.

E foi assim que Jair começou a ministrar aulas particulares para alunos mais jovens de medicina e também do ensino médio. Em pouco tempo, a iniciativa evoluiu para a própria agência de marketing com foco em médicos, culminando na realização do primeiro evento do tipo em gestão, inovação e empreendedorismo em Goiás.

Aos 25 anos, ele integrou a diretoria do Hospital Municipal de Aparecida (HMAP), mas ainda não considerava isso como o “verdadeiro achado” da carreira.

Essa certeza veio através da empresa H2 – Soluções em Saúde, fundada e dirigida pelo anapolino. O negócio não parou de crescer e, através do propósito de oferecer uma equipe médica multiprofissional em diferentes níveis de atuação, se consolidou um sucesso.

“Consegui conciliar aquela minha vontade de criança de ajudar as pessoas e, hoje, trabalhando com gestão, amplifiquei ainda mais esse propósito, de forma que sinto estar fazendo uma diferença”, concluiu.