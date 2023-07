“Reconhecemos a seriedade desse trabalho”, diz Flávio Dino sobre forças de segurança em Goiás

O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino e o governador Ronaldo Caiado (UB) se encontraram neste domingo (02) para o repasse de 56 viaturas e equipamentos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) 2 – parceria com o Governo Federal que visa articular ações de segurança para prevenção, combate e repressão da criminalidade.

Durante a solenidade, Dino afirmou que a cooperação do estado para com o Governo Federal tem tido resultados positivos. “Na área de Segurança, o crédito de Goiás é ilimitado, pois reconhecemos a importância e seriedade desse trabalho”, destacou.

O ministro ainda destacou que a parceria entre os estados é essencial no combate a violência.

“Nós temos feitos operações e quero agradecer muito a polícia de Goiás, que tem participado de todas. Fizemos operações integradas contra pedofilia, contra exploração sexual de crianças e adolescentes, de combate à violência contra mulher, entre outras. Em todas, as polícias goianas participaram conosco”, ressaltou.

Em resposta, Caiado enalteceu a atuação dos agentes de segurança e a queda no índice de criminalidade em Goiás. “Modéstia à parte, nós estamos dando aula com nossa polícia qualificada e eficiente. Muitos estados têm buscado experiência aqui sobre combate efetivo à criminalidade. Diga ao presidente Lula do agradecimento pela parceria que nós temos feito em todas as áreas”.

Vale lembrar que, além das viaturas, também foram entregues nove drones, armamentos, fardamentos, munições, entre outros equipamentos para o fortalecimento das ações de proteção e segurança no estado e da estrutura de repressão e combate à violência.