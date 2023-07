Veículo fica destruído após ser atingido por ônibus do Eixo Anhanguera, em Goiânia

Um veículo, modelo VW Voyage, ficou destruído após ser atingido por um ônibus do Eixo Anhanguera, em Goiânia. A situação ocorreu na tarde deste domingo (02).

O Portal 6 apurou que tudo teve início por volta das 16h quando o veículo do transporte coletivo trafegava pela via no sentido Leste-Oeste.

Neste momento, o condutor do automóvel, de 30 anos, que seguia pela mesma avenida e sentido, fez uma conversão à esquerda, o que causou a colisão entre os dois veículos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. Em imagens divulgadas pela corporação, é possível ver a lateral e a parte frontal do voyage completamente amassada, juntamente com as portas do automóvel completamente destruídas.

Já o ônibus danos materiais teve alguns danos na parte frontal. Com o impacto, o motorista do carro acabou ficando ferido e foi encontrado preso nas ferragens.

O homem foi retirado do automóvel ainda consciente e encaminhado até um Pronto Socorro. Ele também passou pelo teste do bafômetro, mas teve o resultado negativo.