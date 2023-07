Algumas palavras causam estranhamento ao serem ouvidas. Talvez causem essa sensação por serem pouco usadas, ou sejam pouco usadas por causarem essa aversão, mas é fato que, muitas vezes, essa impressão se dá por assemelharem-se à expressões vulgares e palavrões.

Pensando nisso, o Portal 6 recorreu ao “pai dos burros”, como é chamado popularmente o dicionário, e selecionou 6 palavras pouco usadas e que aparentam expressar algo que não condiz com o que significam.

6 palavras que não são o que parecem e pouca gente sabe o significado

1. Boquejar

Apesar de poder ser confundida com alguma prática sexual ou outra expressão vulgar, refere-se ao ato de dizer algo entre dentes, como um resmungo, crítica proferida ou murmúrio. Pode ser também utilizada para apontar algo dito, como no exemplo “ele boquejou sobre o caso”.

2. Aviado

Também se confunde com um termo chulo, mas na realidade expressa algo que foi despachado, preparado ou posto à caminho. Pode indicar uma execução ou algo arranjado, como no exemplo “o processo já está aviado”.

3. Sampar

Pelo apelido carinhoso que recebe a cidade de São Paulo, muitos podem pensar que a palavra se refere à uma ida para a cidade ou um passeio pelas terras paulistanas. Todavia, o uso de acordo com a norma culta da língua portuguesa indica atirar ou lançar algo. Um exemplo de uso é “ele não se conteve e sampou um tapa na cara do homem”.

4. Defenestrar

Esta pode causar até um certo asco, pelo tamanho e forma que toma quando é dita. Já foi até tema de uma crônica do ilustre escritor Luís Fernando Veríssimo, e assemelha-se à palavra anterior, de número quatro. Entre elas há uma pequena diferença, defenestrar refere-se também a atirar algo, contudo especificamente através de uma janela, ou até demitir, isolar ou marginalizar alguém. Um exemplo de uso é “ele defenestrou as garrafas sem verificar se havia alguém do outro lado”.

5. Putativo

Também remete à uma palavra de baixo calão, mas expressa algo completamente diverso. Pode indicar algo feito erroneamente, um engano ou suposição errada. No área jurídica, indica um erro, porém feito com boa-fé, ou seja, sem intenção específica de errar e conseguir algo com isso. Um exemplo de uso é “apesar de bem colocado, o discurso dele foi putativo”.

6. Ucharia

Esta já está quase fora de uso, e costuma deixar o leitor ou interlocutor completamente perdido em relação ao que significa. Na realidade, se trata de um sinônimo para despensa, ou para o depósito de uma casa. Um exemplo de uso é “pedi que guardasse o jogo de pratos na ucharia”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!