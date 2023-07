Após acertar irmão na cabeça com enxada, homem é encontrado em bar “desmaiado” de tanto beber

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da manhã desta segunda-feira (03), para atender a um caso de violência grave ocorrido durante uma briga entre dois irmãos. O fato ocorreu na Vila Jaiara, bairro tradicional da região Norte em Anápolis.

O Portal 6 apurou que a dupla, que mora na mesma residência, faz constantemente o uso de bebidas alcoólicas e que brigas não são raras. Mas desta vez, a confusão saiu do controle quando o mais velho, de 54 anos, desferiu um golpe de enxada na cabeça do mais novo, de 42.

Após cometer a agressão, o homem teria ligado para a irmã e contado o que havia acontecido. No mesmo instante, ela se dirigiu até a casa dos dois a fim de ver o que estava acontecendo.

Ao abrir o portão, encontrou a vítima já caída, com um grande corte na cabeça e sangrando muito.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e prestou os primeiros socorros. Logo após, foi realizada uma transferência com urgência ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O agressor teria evadido do local antes da chegada das autoridades. Os agentes da PM então conversaram com vizinhos, que afirmaram que os irmãos tinham o costume de sair para beber em estabelecimentos da região.

As equipes de patrulhamento então reforçaram as buscas no setor e encontraram o algoz sentando em uma cadeira de bar, visivelmente embriagado e com várias escoriações decorrentes da briga.

Foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido à delegacia juntamente com a enxada utilizada no crime.

O irmão mais novo foi encaminhado para realizar exames de raio x e tomografia. De acordo com a equipe médica, está entubado e encontra-se em estado gravíssimo, aguardando liberação para uma vaga na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).