Engarrafamentos no viaduto Ayrton Senna têm um porquê e CMTT busca soluções para o trânsito

O mercado imobiliário de Anápolis segue em crescente e alguns padrões podem ser observados no que se refere à uma maior demanda e procura da população.

Foi o que explicou Weder Alves Santos, proprietário da Edifc Empreendimentos Imobiliários e especialista em construções de médio e alto padrão, em entrevista ao Portal 6.

Segundo ele, a região Leste da cidade é “sem dúvidas” o ponto mais aquecido do momento, ao menos no que diz respeito a construções e novos imóveis.

Isso se dá pela chegada de mais bairros e residenciais nesse setor, como o Campos do Jordão, Vida Nova e Cerejeiras.

“Vários fatores contribuem para isso, um deles é o fato de vários desses loteamentos terem se iniciado em um curto espaço de tempo e em uma mesma região, bem no período que a cidade não oferecia tantas opções assim”, explicou Weder.

“A localização estratégica do setor e também a topologia favorável, com um bom relevo e lotes planos, favorece muito e se difere de outras partes da cidade, tanto que novos lançamentos já estão sendo preparados”, completou o especialista.

Olhando assim, tudo parece ser um “mar de rosas”. Porém, uma nova problemática nasce a partir de tamanho interesse em morar na região.

Isso porque os locais em volta do Viaduto Ayrton Senna, responsável por ligar as rodovias aos bairros da parte Leste de Anápolis, já são conhecidos por abrigar grandes engarrafamentos, especialmente em horários de pico.

Ciente do crescente número de moradias que aparecem no setor, e do problema já existente na região, a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) já se mobilizou para realizar estudos e adotar medidas que evitem uma piora no cenário.

Foi o que explicou Igor Lino Siqueira, diretor da autarquia, em entrevista à reportagem do Portal 6.

“É um local de foco e atenção da CMTT, tanto que fizemos micro simulações em horários de pico durante o desenvolvimento do nosso plano de mobilidade e já estamos com equipes posicionadas para realizar a revitalização das sinalizações por ali”, disse.

Porém, segundo Igor, o grande problema do Viaduto Ayrton Senna é o mesmo do Recanto do Sol: ele é cercado por rodovias federais, a BR-153 em um extremo e a 060 na outra, o que limita o raio de ação do município.

“Ainda assim, é uma pauta de constante monitoramento por parte da CMTT e alvo de diversas modificações que já estão sendo realizadas no decorrer das avenidas, procurando aumentar a segurança viária”, concluiu.