Garota de programa leva ‘calote’, amigo tenta ajudar e vai parar na delegacia, em Aparecida de Goiânia

A noite de uma garota de programa, de 20 anos, terminou em discussão e prejuízo, após a jovem levar um ‘calote’ de um cliente no domingo (02), em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que o homem teria contratado os serviços da mulher, por meio de um site, chamado Skokka, pelo valor de R$ 1000, para um programa de pernoite.

Depois de passarem a madrugada juntos e terem relações sexuais em um imóvel alugado, a jovem e o rapaz iniciaram um bate-boca, por volta das 13h, após o cliente ameaça-la e alegar que não pagaria pelos serviços.

Ao flagrar o ocorrido, um amigo da jovem, de 19 anos, que estava no local decidiu intervir na situação e deu início a uma luta corporal com o homem, que danificou boa parte da residência. Após a ação, o cliente fugiu do ambiente e a Polícia Militar (PM) foi acionada.

Durante a abordagem, o colega da garota passou a ofender os policiais, chamando-os de “policães” e “cachorros do governo”. Ele também ameaçou a equipe afirmando que se alguém encostasse nele, ele mataria todos os policiais envolvidos.

Não o bastante, o jovem ainda desferiu socos e pontapés em alguns agentes, mas foi contido pelas autoridades, que o deram voz de prisão, e o levaram até uma Central de Flagrantes.

Já o outro homem foi encontrado nas imediações da residência por uma viatura da PM e encaminhado até uma delegacia. Assim como a mulher, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida.