Mãe é presa após filho de 3 anos ser encontrado andando sozinho de madrugada, em Goianésia

Uma mãe, de 23 anos, foi presa, após o filho, de apenas 03, ser encontrado andando sozinho em uma rua durante a madrugada do domingo (02), em Goianésia.

O Portal 6 apurou que, por volta das 04h da manhã, um casal avistou a criança caminhando por uma via no setor Negrinho Carrilho, apenas de pijama.

Ao verem a cena, eles acionaram o Conselho Tutelar, acompanharam a criança até a residência e colocaram-na no quarto. A Polícia Militar (PM) também foi chamada e esteve no local.

Lá, os agentes encontraram as conselheiras tutelares em frente à residência e a criança deitada em um colchão no interior do imóvel.

Como não conseguiram entrar em contato com a mãe da criança, os policiais tentaram arrombar a porta da residência, sem êxito.

Em seguida, as conselheiras tutelares abriram uma janela, localizada em um banheiro, e resgataram a criança do local.

Enquanto levavam o menor para um abrigo, a mãe da criança entrou em contato com a polícia procurando pelo filho, o que fez com que os agentes retornassem até a residência e encontrassem a jovem embriagada.

Em depoimento, ela alegou que o filho havia ficado o dia todo acordado e foi dormir por volta das 00h. Segundo a jovem, ela decidiu aproveitar a ocasião para ir até a pecuária e assistir um show.

Após a declaração, a mulher recebeu voz de prisão por abandono de incapaz, foi encaminhada até um hospital municipal para o relatório médico e, posteriormente, para a delegacia para os procedimentos cabíveis.