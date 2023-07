Sucesso em Anápolis, Le.Poá fará mega bazar com roupas a partir de R$ 10

Desde que foi inaugurada em Anápolis, há pouco mais de 05 anos, a Le.Poá se tornou uma referência não só de moda, mas também de inovação e empreendedorismo.

E para celebrar o sucesso que não para de aumentar, as empresárias Lais Torres e Ana Moukarzel, proprietárias da Le.Poá, decidiram fazer um evento nunca visto antes na história da loja.

Nesta quarta-feira (05), o espaço físico terá um mega bazar, batizado como “Deu a Louca no Chefe”, com peças de altíssima qualidade a partir de R$ 10.

Ao todo, serão mais de 2.000 peças disponíveis, todas com preços especiais. Ou seja, a oportunidade ideal para renovar o guarda-roupa.

“A primeira parte da nossa ação foi uma live shop. Nela, vendemos mais de 300 peças através do Instagram. Agora é a hora de trazer os preços para nossa loja física, com peças novas e com reposição de estoque”, explicou Laís.

“Essas lives surgiram na Le.Poá na época da pandemia e fez com que continuássemos crescendo mesmo em meio a crise. Agora, seguimos trabalhando para oferecer o melhor para as nossas clientes”, acrescentou Ana.

Como vai funcionar?

O bazar da Le.Poá terá início às 09h e será encerrado às 19h, na loja física, localizada na Rua Luís França, nº 240, no bairro Jundiaí, ao lado do tradicional restaurante Fulô do Cerrado.

Cada participante do bazar terá o prazo de 15 minutos para olhar as peças e realizar as compras desejadas.

É importante frisar que só entrarão 10 pessoas por vez na loja. A cada vez que uma sair, outra poderá entrar para conferir as novidades.

Por isso, é ideal que as interessadas cheguem cedo para aproveitar as melhores ofertas.

Já os pagamentos poderão ser feitos via Pix, débito ou cartões de crédito. Nesta última opção, as compras podem ser parceladas em até 3 vezes, com acréscimo de 5% da própria maquininha.

Para saber mais sobre o bazar e ver os spoilers das peças que estarão disponíveis, basta acessar o Instagram da @le.poa.