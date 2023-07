Corpo é encontrado em estrada próxima à BR-153, em Anápolis

No final da tarde desta terça-feira (04), a Polícia Militar (PM) de Anápolis foi acionada após um corpo ser encontrado em uma estrada próxima à BR-153.

Conforme apurado pelo Portal 6, um homem, de 28 anos, estava andando pela zona rural do município com o filho e sobrinho, à procura de bananas.

Foi quando o trio sentiu um mau cheiro, que acreditaram ser de um animal morto.

No entanto, ao se aproximar do local, se depararam com o corpo de Ronan Rodrigues de Oliveira, de 38 anos, em meio ao matagal.

Nisso, o homem acionou de imediato a PM. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado ao local e levou o corpo para exames, que determinarão a causa da morte.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar prosseguimento às investigações.