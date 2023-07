Estratégia do PT para aumentar aprovação de Lula em Goiás tem aposta em Caiado

Com 40% de aprovação entre os goianos, segundo o Paraná Pesquisas, o Governo Lula praticamente mantém o percentual alcançado no segundo turno contra Bolsonaro no estado.

O resultado era esperado por lideranças do PT no estado e estratégias já alinhadas internamente devem ganhar tração para que a avaliação do presidente da República aumente.

Um melhor desempenho de Lula em Goiás melhoraria o ambiente de disputa para candidatos petistas a prefeito em Goiânia e Anápolis, cidades já governadas pelo PT anteriormente.

A Rápidas do Portal 6 conversou com lideranças petistas e descobriu parte dessas estratégias.

Uma delas é a aposta em manter uma boa relação com Ronaldo Caiado a partir da ponte aberta com o governador de Goiás no episódio do dia 08 de janeiro.

Para quem não se lembra, Caiado mandou parar em solo goiano todos os ônibus que tentavam fugir com manifestantes que participaram da tentativa de golpe de estado.

Desde então, com agradecimentos públicos do próprio Lula, Caiado passou a ser ultra-bem-tratado no Governo Federal.

A recente visita do ministro da Justiça, Flávio Dino, para acompanhar o governador na Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, é prova disso. Ambos, Caiado e Dino, se derreteram em elogios mútuos. Dino, apesar de ser do PSB, é um dos ministros da alta confiança de Lula.

Somado a isso, o PT goiano também tem a missão de explorar no estado medidas vistas como conquistas nos seis primeiros meses do Governo Federal. A diminuição nos preços dos combustíveis, do gás de cozinha e da cesta básica seriam algumas delas.

Os louros do anúncio recorde de recursos ao Plano Safra, de R$ 364,2 bilhões, também devem ser usados para melhorar a relação com o agro.

Contas em dia?

Nesta terça-feira (04), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), volta à Câmara Municipal para prestar contas referentes ao primeiro quadrimestre de 2023.

Será um teste para ver presencialmente se a crise com o legislativo realmente acabou.

Diversão e solidariedade

Durante todo o mês de julho, no período de férias escolares, o Parque Mutirama funcionará com o sistema de bilheteria solidária.

A entrada será gratuita e os visitantes podem realizar doações de alimentos não perecíveis. O Mutirama está situado no Centro de Goiânia e funciona de quarta a sexta-feira, das 10h às 16h.

Mudança para pessoas em vulnerabilidade socia

Está em tramitação na Alego um projeto de lei que prevê a inclusão de fraldas e absorventes nas cestas básicas fornecidas pelo estado. A proposta é do deputado estadual Cristiano Galindo (SD) e já está na Constituição de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).

Inteligência Artificial

O uso da inteligência artificial (IA) no serviço público está sendo debatido na Câmara de Goiânia. A proposta é do vereador Lucas Kitão (PSD) e tem por objetivo fixar diretrizes para o uso, desenvolvimento e contratação de sistemas de IA na capital.

Vai conseguir?

Ministra do Esporte, Ana Moser está trabalhando para propor ponto facultativo nos jogos da Seleção Feminina de Futebol, na Copa do Mundo. A medida já ocorre tradicionalmente na competição masculina.

Disputada na Austrália e Nova Zelândia, a competição começará no dia 20 de julho.

O Brasil estreia no dia 24, contra o Panamá, às 08h. No dia 29, a partida é contra a França, às 07h, a última partida da fase de grupos é no dia 02 de agosto, contra a Jamaica, também às 07h.

Nota 10

Para Augusto Aras. O procurador-geral da República entrou com ação direta de inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir que magistrados goianos recebam até R$ 170 mil de salário.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis. A pasta, simplemente, decidiu não responder mais os pedidos de nota do Portal 6.