Moradores de Anápolis procuram polícia após vizinho ameaçar atropelar crianças que jogavam bola na rua

Chegou ao conhecimento da Polícia Civil (PC) uma série de fatos lamentáveis e criminosos ocorridos no bairro Vila Nossa Senhora

D’abadia, região Central de Anápolis, envolvendo ameaças a crianças e injúrias raciais.

O Portal 6 apurou que uma mulher procurou a Central de Flagrantes para reclamar do comportamento de um vizinho para com o filho dela. Segundo a denúncia, a criança estava junto com amigos jogando bola em uma das ruas do setor quando o suspeito passou por elas, começando a proferir ameaças.

A mãe afirma que ele teria dito que “ia passar o carro em cima deles”. Os menores obviamente ficaram assustados, momento no qual ela foi resolver a situação e tentar conversar com o indivíduo.

Foi aí que o episódio se agravou. Segundo o relato, o homem teria se exaltado ainda mais, chamando a mulher de “vagabunda, piranha, desgraçada” e outras ofensas.

A discussão se esquentou e o suspeito chamou a própria filha e neto, incitando-os a também tomarem partido nas ameaças, que chegaram ao ponto de colocar a integridade física da denunciante em risco.

Além deste fato, também foi realizada outra denúncia contra o mesmo homem, dessa vez partindo de um jovem de 23 anos. O rapaz afirmou ter sido vítima de injúrias raciais que aconteceram no mesmo dia da confusão com as crianças jogando bola.

Segundo ele, o suposto autor teria o costume de ofendê-lo com palavras como “macaco”, “preto”, “raça desgraçada”, “tifu”, “urubu” e “tizil”. Contudo, apesar de tais xingamentos serem realizados já há algum tempo, o jovem decidiu procurar a polícia apenas recentemente.

Os casos seguirão sendo investigados pela PC de Anápolis.