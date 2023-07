Existem alguns hábitos que não parecem, mas podem estar sugando sua energia completamente e te deixando esgotado no dia a dia.

Se você tem sentido um cansaço extremo, falta de motivação, baixa autoestima e angústia, talvez seja a hora de rever algumas atitudes nocivas para a sua saúde mental e física.

A verdade é que alguns costumes podem desgastar tanto as suas forças que, sem perceber, você entrará em um looping de exaustão desmedida. É fundamental abrir os olhos para isso!

Se este é o seu caso, confira agora de quais atitudes estamos falando e faça uma autoavaliação se será preciso mudar algo em sua rotina. Veja!

6 hábitos que não parecem, mas estão sugando sua energia e te deixando mal:

1. Levar para o lado pessoal

As pessoas que começam a atrelar todas as questões que acontecem no dia a dia com o lado emocional acabam se prejudicando muito mais do que deveriam.

Por exemplo, em uma questão do trabalho. Se houver algum desentendimento profissional e você ligar isso ao fato de que a pessoa está implicando com você, por não gostar de ti, isso pode gerar uma série de pensamentos angustiantes.

A solução é ser menos ligado ao emocional e parar de se preocupar tanto com o que as demais pessoas pensam.

2. Apegar ao passado

Quem vive ligado ao passado também pode sentir uma exaustão mental absurda. Ficar idealizando cenários hipotéticos com o famoso “e se tal coisa tivesse acontecido” é péssimo para sua saúde mental.

Desprenda-se do passado e se permita viver o agora.

3. Obsessão com as redes sociais

Todo mundo, sem exceções, que é muito ligado aos seguidores, não-seguidores, curtidas e comentários das redes sociais acabam se desgastando muito com isso.

Aquela necessidade de aceitação coletiva contamina e desgasta a energia. Isso porque existem muitas pessoas ruins e provavelmente te criticarão por qualquer coisa.

4. Negatividade

Esse tópico também é muito sério. Pessoas negativas andam com uma aura pesada em volta de si. É desgastante para elas mesmas e para quem as rodeiam também.

Procure ser mais leve e menos pessimista. A vida sorri de volta quando você entrega sorrisos.

5. Reclamações

Assim como no item anterior, as pessoas mais reclamonas tendem a ter uma energia muito pesada. Além de se intoxicar, acabam contaminando os ambientes em que passam.

Ninguém suporta um reclamão por muito tempo.

6. Má alimentação

Por fim, a má alimentação também pode estar atrapalhando a sua energia, tanto emocional, quanto física.

Veja bem! Se não há nutrientes suficientes em seu corpo, você automaticamente não tem forças para quase nada, ficando assim desmotivado e procrastinando tarefas importantes.

Isso pode ser péssimo para o seu crescimento pessoal e, obviamente, para a sua saúde.

