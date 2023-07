Capotamento de caminhão mata uma jovem e deixa motorista gravemente ferido em usina de Goiás

Um caminhão capotou e deixou duas pessoas presas nas ferragens, na tarde desta terça-feira (04), em uma usina na zona rural de Bom Jesus de Goiás. O acidente acabou vitimando uma jovem, de 29 anos, que estava no banco de passageiro do veículo e morreu no local.

A instituição em questão fica em uma estrada vicinal da GO-040. Os primeiros a atenderem os feridos foram os profissionais da unidade. O motorista do veículo de grande porte foi retirado e levado às pressas para um hospital, ainda com vida.

Já a passageira acabou ficando presa nas ferragens e teve a morte atestada pelo médico da própria usina. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também compareceu ao local e participou da ação.

A vítima teve que ser desencarcerada das ferragens, em uma operação do Corpo de Bombeiros. O corpo da jovem foi entregue ao Instituto Médico Legal (IML), que tomou as providências cabíveis.