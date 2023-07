Durante gravação do novo DVD, fã de Gusttavo Lima cai em piscina e quase se afoga

A gravação do novo DVD do cantor Gusttavo Lima, que aconteceu na terça-feira (04), na mansão do artista em Goiânia, foi marcada por susto, após uma fã do sertanejo cair em uma piscina e quase se afogar.

O momento foi registrado por um participante do evento e compartilhado nas redes sociais. O motivo da queda não foi revelado.

Na gravação, é possível ver a mulher já dentro da piscina, localizada em frente ao palco, batendo as mãos na água enquanto tenta respirar e sair do local.

Logo em seguida, o diretor responsável pela produção do projeto, Anselmo Trancoso, pula na água para socorrer a vítima, enquanto o artista observa a situação do palco.

“Nossa senhora, ela não sabe nadar. Agora lascou foi tudo! Coitada”, comentou um homem que estava acompanhando a cena.

Até o momento, Gusttavo Lima não se manifestou nas redes sociais sobre o incidente ocorrido durante a gravação do DVD.