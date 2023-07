Homem assassinado em Anápolis era apostador e morreu por cobrar dívida de R$ 9 mil, revela adversário

Assassinado em Anápolis na tarde desta quarta-feira (05), Marciel Pires da Silva, de 39 anos, era apostador de sinuca e morreu porque estava cobrando uma dívida de R$ 9 mil.

A revelação foi feita por Romário Pires da Silva, de 20 anos, adversário da vítima que foi preso pela suspeita de ser o mandante da execução.

Capturado pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE), ele confessou o crime e disse que encomendou a morte porque não tinha dinheiro para pagar os R$ 9 mil e estava sendo ameaçado.

O assassinato ocorreu na altura da GO-330, próximo ao Bairro da Lapa. Além de Romário, João Victor Rodrigues de Godoi, de 19 anos, também foi preso.

Ele e um outro suspeito, ainda não identificado, teriam recebido R$ 1 mil para dar fim à vida de Marciel em uma emboscada armada por Romário.

Conforme relato do mandante do crime à CPE, o apostador de sinuca imaginava que encontraria com ele para receber o dinheiro. Entretanto, acabou alvejado por João Victor e outro suspeito antes de chegar no local combinado.

Câmeras de segurança da região auxiliaram os militares nas buscas. As prisões foram efetuadas em Campo Limpo, para onde eles fugiram. Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar sequência às investigações.