Pais dividem opinião pela atitude que tomaram no dia do aniversário da filha

Festa de aniversário é um momento importante na vida de uma pessoa. Todo mundo deseja receber um carinho, uma mensagem, se sentir especial e comemorar bastante o momento.

Mais especiais ainda são as datas de aniversário de 15 (para as meninas) e 18 anos pelas grandes festividades que as pessoas fazem e também pelas promessas de presentes que geralmente os pais fazem para os filhos.

Os pais de uma jovem resolveram dar de presente em comemoração aos seus 18 anos de idade uma tatuagem. Só que logo ela descobriu que o que era para ser uma alegria ia acabar se tornando uma dor de cabeça e resolveu publicar o desabafo no Reddit.

Usando o nome de “r/AmltheAsshole” na plataforma ela se mostrou chateada. Além do presente de aniversário dos pais, ela também ganhou uma quantia em dinheiro para gastar com coisas para ela como bem entendesse. Só que aí que a confusão começa.

Em publicação na plataforma ela diz:

“Meus pais ficaram sabendo do dinheiro e exigiram que eu desse o valor para eles como forma de ajudar na tatuagem que eles prometeram me dar. Meus avós não tinham ideia de que eu ganharia uma tatuagem de aniversário e não me deram o dinheiro com intenção de ajudar nisso.

Acontece que meus pais sempre são ‘muquiranas’ quando se trata de mim. Sempre falam que precisam guardar dinheiro, mas gastaram bem mais que isso em um acampamento de verão para o meu irmão e uma festa de aniversário para quando ele voltar. Desde 2020 eu não recebo um bolo sequer”.

A mãe exigiu que ela entregasse o dinheiro recebido de aniversário para eles pagarem a tatuagem. “Eu disse que não ia entregar e exigi conversar com eles pois é injusto eu pagar pelo meu próprio presente de aniversário que eles mesmos disseram que iam me dar”, disse a jovem.

“A conversa terminou com eles dizendo que só vão me dar o valor mínimo de alguns estúdios de tatuagem da nossa cidade e que qualquer coisa além disso vai sair do meu bolso. Eu mostrei a eles o desenho que já escolhi e ouvi que não vão dar nada além do valor mínimo porque precisam economizar, e que eu deveria ter guardado um dinheiro que ganhei em abril para completar o presente”.

O desabafo rendeu várias opiniões sobre a atitude dos pais. Alguns usuários ficaram indignados com a postura adotada por eles e mandaram mensagens de apoio para a jovem. Já outros preferiram não dar apoio à postagem dela e optaram pelo outro lado da história.