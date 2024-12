Truque poderoso e prático para se livrar da ferrugem

Tutorial mostra uma solução que você tem em casa para um problema que acomete vários lares brasileiros

Magno Oliver - 14 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @lidytech)

Para quem compra muitos utensílios de cozinha, existe um problema universal que todo mundo enfrenta em casa: a ferrugem.

Assim, ela é o resultado da oxidação do ferro em contato com o oxigênio. Essa reação química acaba promovendo desgaste no material.

Dessa forma, a ferrugem está presente em máquinas, ferramentas, utensílios, eletrodomésticos e vários outros objetos. E um truque muito simples e eficaz bombou nas redes ajudando a acabar de vez com esse problema em itens de cozinha.

Truque poderoso e prático para se livrar da ferrugem

A ferrugem é uma degradação estrutural que vai deteriorando os objetos de ferro. Ela pode se alojar em panelas, facas, utensílios, eletrodomésticos e até escorredores de vasilhas.

O perfil no Instagram da @lidytech bombou nas redes com um tutorialzinho caseiro que ajudou muita gente a se livrar da devastação da ferrugem nos itens de cozinha.

Com uma simples folha de papel alumínio, o vídeo mostrou que é possível renovar a estrutura da peça impregnada pela ação da ferrugem.

“Se o seu escorredor está desse jeito, enferrujado e sem brilho, é só fazer isso aqui, pessoal”, diz ela no início da gravação.

“Pega uma folha de papel alumínio, faz uma bolinha e esfrega ali no local enferrujado. Agora veja o resultado”, explica.

No tutorial, ela amassa bem a folha do papel alumínio e começa a esfregar em toda a estrutura do escorredor que está bastante danificada pela ferrugem.

Acontece que o alumínio tem propriedades abrasivas que ajudam a remover a ferrugem e deixa a estrutura enferrujada como nova.

Por fim, confira o vídeo completo do truque:

