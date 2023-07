Já parou para pensar na origem e no significado de cada um dos seus sobrenomes? Talvez isso nunca tenha passado em sua cabeça, mas existem sim nomes incríveis que ninguém nem imagina.

Como o Brasil foi um país povoado por diversos imigrantes e de várias nacionalidades, é bem comum encontrar vários sobrenomes diferentes e com pronúncias singulares.

Se você carrega algum termo mais distinto na sua identidade, confira agora a lista que separamos e veja se o seu está inserido nela!

6 sobrenomes com significados impressionantes e muita gente não sabia:

1. Castro

Castro é um sobrenome mais tradicional no país. Cerca de 560 mil brasileiros carregam esse título após o primeiro nome.

Vem do latim castru, significando “aquele que nasceu perto de castelos”, “aquele que habita local caracterizado pela existência de fortalezas”.

2. Iglesias

O sobrenome é tipicamente espanhol, mas tem origem do latim ‘ecclesia’, que em grego é ‘ekklesía’. O sentido original era voltado a “assembleia de fiéis”, mas que ganhou o sentido de “casa de culto” ou “templo” — em português, “igreja”.

Esse nome forte foi pouco disseminado no Brasil, mas é possível ver algumas pessoas ainda o utilizando.

3. Gutierrez

Já este sobrenome é mais comum nos países de língua espanhola, especialmente na Argentina. Ele deriva do nome próprio Gutierre. Significa “filho do Gutierre” ou “filho do comandante do exército”.

4. Alencar

O quarto nome desta lista é um sobrenome muito forte também, né? Surgiu a partir do nome de uma localização geográfica.

Alencar é um sobrenome usual no Brasil e significa “templos dos Alanos” ou “a fonte abençoada”.

5. Antonelli

Intenso e delicado ao mesmo tempo, este sobrenome italiano quer dizer “filho de Antonello” e ganha, por extensão, o sentido de “filho do valioso”, “filho do sem preço”, ou “filho do alimentado de flores”.

6. Santana

Por último, mas também muito forte e simbólico, o nome foi originado na Península Ibérica (Portugal e Espanha), e quer dizer “Santa Ana”, “avó de Cristo” ou “santa abençoada”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!