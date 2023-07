Ao fazer ‘gracinha’ enquanto descia escada, Leonardo leva tombo e viraliza na internet

O cantor Leonardo, de 59 anos, assustou os membros da equipe e viralizou nas redes sociais após cair de uma escada ao terminar um show, na noite de terça-feira (04), em Campo Novo dos Parecis (MT).

A queda do sertanejo foi registrada por um participante do evento e compartilhada na web. Inicialmente, na gravação, o artista aparece deixando o palco, enquanto segura no corrimão da escada.

Ao começar a desce-la, o artista opta por fazer uma ‘gracinha’ e continuar o percurso de forma descontraída, dando pulos de vários degraus de uma vez.

Na primeira vez, tudo deu certo mas, ao tentar repetir, Leonardo acaba errando o passo, escorregando e caindo de costas no chão.

Apesar do susto, o cantor se levanta logo em seguida e caminha até um carro que aguardava na saída da apresentação dele.

A assessoria do cantor disse que ele passa bem e ainda comentou que o cantor acabou rindo da própria situação.