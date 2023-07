Após se mudar para Alemanha, jovem impressiona ao mostrar como os ovos são vendidos lá

O jovem franco-argentino Ladislas se aventurou pela Alemanha e resolveu mostrar em seus perfis no Tik Tok e no Instagram uma situação inusitada que acabou vivendo por lá.

Em um passeio por uma pequena cidade ele se deparou com uma casinha bem semelhante à casa de um pássaro com uma placa que chamou sua atenção. “Olha o que acabei de encontrar aqui, você pode ver a pequena cidade e lá diz ‘ovos frescos’ e aqui diz ’10 ovos por $4 euros.”

Em seguida, Ladislas conta que a confiança por lá é essencial. Ele narra que encontrou pacotes de macarrão e algumas caixas de ovos vazias com os preços de um lado para serem vendidos e o que mais chamou sua atenção foi no modo como se pagava a compra de algum daqueles itens.

Um ponto curioso que ele ressaltou foi que as caixas de ovos por lá eram vendidas apenas em 10 unidades, diferente do que é feito aqui no Brasil, por exemplo, em que elas são encontradas em 6 ou 12 unidades na caixa.

A forma de pagamento espantou mais ainda. Lá eles pegam a mercadoria e deixam o dinheiro na parte de cima da caixa, exigindo muita confiança mesmo no caráter de quem está fazendo a compra e levando os ovos para casa.

“Uma pequena ‘caixa’ na parte superior recebia as moedas ou notas dos habitantes alemães, após o recolhimento da mercadoria. É como se tudo funcionasse com confiança.

Não dava para fazer isso nem na França. Talvez seja porque é uma cidade pequena, há confiança entre os habitantes, suponho. Mas na cidade grande não dá para fazer isso”, relata o rapaz.

Confira o vídeo logo abaixo: