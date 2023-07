Breve passagem de Bolsonaro a Goiânia é marcada por sessão de fotos e parada em pastelaria

A breve passagem do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) em Goiânia, na quarta-feira (05), foi marcada por uma agenda cheia, com direito a ‘sessão de fotos’ com apoiadores.

Inicialmente, conforme um vídeo publicado na conta oficial do capitão da reserva no Twitter, o político fez uma parada em uma pastelaria, localizada na beira de uma estrada, para tomar caldo de cana.

Depois disso, o ex-presidente é abordado por alguns populares que estavam no local e que pedem para tirar uma foto com ele.

– 🇧🇷 Parada básica, Brasília/Goiânia, 5 Jul 23. pic.twitter.com/MoQwE6Mpvj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 5, 2023

As atividades do político não pararam por aí. Logo em seguida, Bolsonaro esteve presente na clínica Rildo Lasmar, no bairro Alphaville Flamboyantl, para realizar um tratamento dentário.

Para finalizar o dia, ele foi até a mansão do cantor Amado Batista, localizada no Condomínio Aldeia do Vale, onde assistiu o jogo entre os times Palmeiras e São Paulo. Após a ação, Jair seguiu para a cidade de Brasília.

Vale lembrar que Bolsonaro é torcedor do Palmeiras e que o sertanejo torce para o São Paulo – que venceu o jogo pelo placar de 1 x 0.