Curso Meta terá palestra sobre concurso da Aeronáutica e vai sortear bolsas de até 100%

Nesta sexta-feira (07), às 19h30, o Curso Meta, localizado na rua Professora Zenaide de Campos Roriz, no bairro Jundiaí, será o palco de um evento imperdível para aqueles que sonham em seguir carreira na Força Aérea.

A palestra “Quebrando a Barreira do Som” abordará as oportunidades oferecidas pela EEAR – Escola de Especialistas da Aeronáutica. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Interessados podem confirmar presença clicando aqui.

Durante a palestra, serão fornecidas informações essenciais sobre o concurso da Aeronáutica 2023/2 para o cargo de Sargento/Especialista da Aeronáutica.

Os participantes terão acesso aos requisitos necessários para participar do concurso, bem como às especialidades oferecidas, etapas do processo seletivo, benefícios e plano de carreira. Será destacada a preparação necessária para alcançar a aprovação nesse desafio.

Haverá ainda, no evento, a presença confirmada de militares da Força Aérea e de ex-alunos do Curso Meta que foram aprovados na EEAR. Esses profissionais compartilharão valiosos depoimentos, proporcionando aos presentes uma visão realista e inspiradora do que é fazer parte da Força Aérea Brasileira.

Será realizado também o sorteio de bolsas de estudo de até 100% de desconto para as novas turmas do Curso Meta. Essa é uma oportunidade única para os participantes se aproximarem do sonho de seguir carreira na Força Aérea e se prepararem de maneira adequada.

Os sonhos de muitos jovens em ingressar na Força Aérea estão mais próximos de se tornarem realidade.

Para obter mais informações ou realizar a inscrição, basta entrar em contato pelos números (62) 9 9169-2145 ou (62) 3317-4753.

Participe dessa palestra transformadora e descubra como quebrar a barreira do som em direção a uma carreira brilhante na Força Aérea Brasileira.