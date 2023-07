Apesar da folha de louro ser algo frequentemente utilizado para dar um incremento a mais nos alimentos e, de quebra, aguçar o sabor deles, o utensílio também possui outras propriedades medicinais que muitas pessoas desconhecem.

Uma dessas propriedades secretas tem sido amplamente usada para fins medicinais e consiste em colocar as folhas da planta embaixo do travesseiro.

A novidade tem se popularizado entre as pessoas e, apesar de parecer uma falácia, tem causado maravilhas na vida dos praticantes da modalidade.

Entenda por que muitas pessoas estão colocando folha de louro embaixo do travesseiro

A folha de louro, também conhecido como Laurus nobilis, é uma planta nativa da região do Mar Mediterrâneo bastante utilizada no Brasil. Um dos benefícios do item é o alívio de problemas digestivos, sendo inclusive muito usado pela população como remédio natural para as pessoas que possuem a síndrome do intestino irritável.

Outra vantagem do item é que ele pode ser bastante eficaz no cuidado de doenças respiratórias e para aliviar a tosse e o catarro nos momentos de gripe.

Além disso, é importante ressaltar que as folhas de loura também possuem propriedades anti-inflamatórias que são capazes de desobstruir as vias respiratórias e reduzir sintomas de congestão nasal.

Devido a diversidade de propriedades da planta, um novo jeito de utilizá-la tem se popularizado entre a população. A técnica consiste em colocar a folha de louro embaixo do travesseiro.

Isso porque, para algumas pessoas, o método auxilia os outros a relaxar mais e, de quebra, conseguir adormecer rapidamente. Para alguns, colocar as folhas de louro debaixo do travesseiro durante o dia, deixá-las durante todo o dia e, no fim, retirá-las à noite é a técnica necessária para melhorar enfim a qualidade do sono.

No entanto, é necessário lembrar que não é recomendável usar remédios fitoterápicos sem antes consultar um especialista da área.

